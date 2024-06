Stiri pe aceeasi tema

- Intre 20 și 22 iunie 2024, Facultatea de Farmacie a U.M.F.S.T. „G.E. Palade" Targu Mureș va gazdui a nouasprezecea ediție a Conferinței Naționale de Cardiologie in Medicina Generala, un eveniment de referința in comunitatea medicala din Romania, care aduce impreuna figuri eminente din cardiologie și…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut, vineri, o intrevedere bilaterala cu omologul sau din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, aflat in vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al MApN, cei doi ministri au discutat despre ultimele evolutii privind situatia de securitate din…

- Nr. 154 24 mai 2024 Angel Tilvar: "Romania ramane profund angajata in sprijinirea modernizarii si reformei sistemului de aparare al Republicii Moldova." Intalnirea oficiala a ministrului apararii nationale, Angel Tilvar, cu omologul de la Chisinau, Anatolie Nosatii Ministrul Apararii Nationale, Angel…

- Liderul PSRM, Igor Dodon declara ca situația bugetara in Republica Moldova la momentul actual reprezinta un „dezastru”. „Oamenii inregistreaza venituri puține, in schimb, datoria de stat crește. La sfarșit de an aceasta ar putea ajunge la 125 miliarde, ceea ce ar insemna 62 mii lei datorie pentru fiecare…

- Penitenciarul Mioveni a gazduiat o vizita de marca, Alina Gorghiu, ministrul Justiției din Romania, și Veronica Mihailov-Moraru, omologul sau din Republica Moldova, au onorat instituția cu prezența lor. Insoțite de directorul general al ANP, Dan Halchin, cele doua figuri de frunte din domeniul justiției…

- Dreptul demnitarilor romani de a-si dori unirea se termina „acolo unde incep drepturile moldovenilor", a notat, joi, 4 aprilie, fostul presedinte prorus al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon (49 de ani(), intr-un comentariu pe Facebook, dupa ce premierul roman Marcel Ciolacu a declarat ca susține…

- Vineri, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inceperea construcției Liniei Electrice Aeriene care va conecta sistemul energetic al Republicii Moldova cu cel al Romaniei. Potrivit președintelui moldovean, acest proiect reprezinta unul dintre cele mai importante demersuri de la obținerea…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit documentele privind interdictia liderului AUR George Simion de a intra in Republica Moldova si Ucraina. „Este o decizie administrativa intemeiata” a subliniat liderul PSD care a adaugat ca „documentele au un regim secret. ”Nu pot sa divulg lucruri pe care nu am voie…