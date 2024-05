Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a Jihadului Islamic palestinian a informat luni seara ca a tras cu rachete din Fasia Gaza in directia Israelului, pe fondul unor intense bombardamente israeliene asupra orasului Rafah si al aprobarii de catre Hamas a unui proiect de armistitiu, transmite AFP, conform Agerpres.

- Intre șase și opt atleți palestinieni sunt așteptați sa concureze la Jocurile Olimpice de la Paris, iar unii dintre ei vor fi invitați de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) chiar daca nu se vor califica, a declarat șeful acestuia, Thomas Bach, relateaza The Times of Israel și AFP, citata de France…

- A inceput un razboi nedeclarat oficial? Pe 1.04.2024, forțele aeriene israeliene au lovit consulatul Iranului aflat in Damasc, ucigand mai mulți ofițeri ai Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), inclusiv doi generali cu funcții de comanda. Inițial, Israelul nu a confirmat atacul,…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca loviturile sale aeriene au ucis marți doi comandanți Hezbollah in sudul Libanului, conform Mediafax. Comandantul unitații de rachete a Regiunii de Vest a Forțelor Radwan, Muhammad Hussein Shahouri, a fost ucis intr-o lovitura aeriana, se arata intr-un…

- Mossad, serviciul de informatii externe al Israelului, a afirmat duminica aceasta ca miscarea palestiniana islamista Hamas a respins cel mai recent proiect de armistitiu pus pe masa o saptamana inainte la Cairo de catre mediatori, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in pofida apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP. „Am trecut in revista cele mai recente sfaturi cu privire…

- Ankara a interzis exporturile catre Israel in cazul a 54 de produse, printre care multe materiale de constructie din otel, fier si aluminiu, precum si combustibil pentru aviatie. Acest anunt a intervenit dupa ce Ankara a anuntat luni ca Israelul a blocat o cerere turca de a parasuta ajutoare umanitare…

- Miercuri, Israelul a efectuat raiduri aeriene asupra Libanului intr-un raspuns la un atac cu racheta din partea Libanului, care a avut ca rezultat moartea unui soldat israelian. Conform surselor libaneze, cel puțin noua persoane au fost ucise in urma raidurilor, inclusiv trei civili din aceeași familie.…