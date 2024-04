Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas vor fi reluate duminica la Cairo. Este cea mai recenta incercare de a se obtine o pauza dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, a anuntat sambata televiziunea egipteana Al Qahera News TV, citand o sursa din domeniul securitatii, potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat unda verde unei noi runde de negocieri - la Doha si la Cairo - in vederea unui armistitiu in Razboiul din Fasia Gaza, anunta vineri biroul acestuia, dupa ce negocierile pareau sa se afle in impas. ”Benjamin Netanyahu a discutat cu directorul (serviciilor…

- Kamala Harris a facut, duminica, 3 martie, cele mai tranșante declarații ale unui oficial american de rang inalt privind razboiul din Fașia Gaza, solicitand incetarea imediata a focului și cerand Israelului o creștere a fluxului de ajutor pentru poporul palestinian, relateaza Reuters, citata de News.ro.…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, unul dintre mediatorii cheie intre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, si-a manifestat miercuri speranta ca "in urmatoarele cateva zile" aceste doua parti in conflict vor ajunge la un acord pentru un armistitiu in Fasia Gaza, transmite agentia…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a afirmat ca potențialul armistițiu in confruntarile cu Hamas din Fașia Gaza nu va afecta obiectivul Israelului de a contracara prezența Hezbollah-ului libanez la granița sa nordica. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat joi seara un plan pentru viitorul Fașiei Gaza dupa razboiul cu Hamas, care include „demilitarizarea completa” a enclavei, inchiderea frontierei sudice cu Egiptul, precum și revizuirea administrației civile și a sistemelor de educație, relateaza CNN,…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri ca situația sanitara și umanitara din Fașia Gaza este inumana, dupa mai bine de patru luni de conflict, a relatat Digi24, care citeaza Agerpres.„In ce fel de lume traim daca oamenii nu-si pot…

- Mai multe rachete au fost lansate sambata in vestul Irakului asupra unei baze militare care adaposteste soldati americani si alte trupe din coalitia internationala antijihadista, au declarat pentru AFP un oficial al politiei irakiene si un soldat american. „Baza Ain al-Assad a fost vizata de 15 rachete”…