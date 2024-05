Chef Alexandru Sautner a dezvăluit secretul său pentru un drob de miel perfect In bucataria lui chef Alexandru Sautner a fost forfota mare. Juratul de la Chefi la Cutite a pregatit un drob de miel de te lingi pe degete. A avut un ajutor de nadejde, pe fetita sa Emma. Cei doi au vopsit si oua – cele mai multe cu galben, culoarea echipei pe care o conduce in emisiune. Editia de ieri, pe care a si castigat-o, a fost lider de audienta. Articolul Chef Alexandru Sautner a dezvaluit secretul sau pentru un drob de miel perfect apare prima data in Money.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

