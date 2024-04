Stiri pe aceeasi tema

- Cu o istorie impresionanta de aproape 30 de ani, Modena reprezinta un etalon al tradiției și excelenței in producția de mobilier din Cluj-Napoca. Fondata in 1995 ca o afacere modesta, firma a evoluat de-a lungul timpului, devenind un nume cunoscut și apreciat nu doar in oraș, ci și in intreaga regiune.…

- Șuta Teodora (www.b1tv.ro) Echipa de robotica AICitizen a Colegiului „Alexandru Ioan Cuza” din Focsani a castigat Campionatul Mondial de robotica First Tech Challenge, organizat in Statele Unite ale Americii (SUA). La Campionatul Mondial de robotica au participat peste 200 echipe din toata lumea Campionatul…

- Am fost de doua ori in Malta: *in aprilie 1984, intr-o vizita oficiala a delegatiei conduse de ministrul roman al tineretului la invitatia omologului maltez; *in vara anului 2005, invitat fiind de bunul meu prieten, ambasadorul Maltei in Arabia Saudita (ca raspuns la vizita sa in Romania). In ambele…

- Japoneza Kaori Sakamoto a obtinut vineri seara cel de-al treilea titlu consecutiv de campioana mondiala la patinaj artistic, la Montreal, performanta pe care o patinatoarea nu a mai reusit-o de la americanca Peggy Fleming intre 1966 si 1968, scrie AFP.Totusi, de mentionat este faptul ca tot…

- Cu prilejul lucrarilor de reabilitare a parcului I.L Caragiale și strazilor din vecinatatea sa, specialiștii Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au realizat o serie de cercetari arheologice. Pe str. O. Petrovici, chiar in zona din spatele MNIT, a fost identificat gardul unei foste brutarii.…

- In vizita la Praga, marți 5 martie, Emmanuel Macron și-a anunțat sprijinul pentru inițiativa Cehiei privind achiziționarea a 800.000 obuze in afara Uniunii Europene. Președintele francez a venit la Praga intr-o vizita de o zi și apelul de mai sus l-a lansat la intalnirea sa cu comunitatea franceza din…

- PAOK a invins-o Lamia in deplasare, scor 2-0, in etapa #26 din campionatul Greciei. AEK Atena, ocupanta primului loc, a fost egalata in minutul 90+7 al meciului din deplasare cu Aris, iar trupa lui Razvan Lucescu a profitat și a revenit pe primul loc, chiar in ultima etapa a sezonului regular. PAOK…

- Selectionata Qatarului a castigat pentru a doua oara consecutiv Cupa Asiei pe Natiuni la fotbal, dupa ce a invins formatia Iordaniei cu scorul de 3-1 (1-0), sambata, in finala gazduita de Lusail Stadium din Doha. Echipa antrenata de spaniolul Tintin Marquez s-a impus printr-un hat-trick reusit…