MApN continuă activităţile de recrutare a tinerilor pentru posturile de soldaţi şi gradaţi profesionişt Ministerul Apararii Nationale continua activitatile de recrutare a tinerilor pentru posturile de soldati si gradati profesionisti. In seria a doua a campaniei de recutare si selectie sunt disponibile peste 3.800 de posturi vacante in 32 judete din tara si in municipiul Bucuresti. Inscrierea candidatilor are loc pana pe 3 iunie, iar selectia – pana pe 7 iunie. Informatii referitoare la oferta profesionala, conditiile de recrutare, selectie si repartitie pot fi obtinute de la unitatile militare pentru care candidatii opteaza sau de la biroul informare-recrutare din centrele militare de pe raza localitatii… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

