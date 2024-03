Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Protecției Consumatorilor, Horia Constantinescu, este candidatul PSD pentru Primaria Constanța, in timp ce la Consiliul Județean Constanța, social-democrații il vor susține pe Catalin Grasa, fostul director al Spitalului Județean Constanța, relateaza Agerpres.„Astazi (n.r. - miercuri), la Consiliul…

- Conducerea organizatiei judetene PSD Constanta a anuntat, miercuri seara, candidatura lui Horia Constantinescu, presedinte al ANPC, pentru functia de primar al municipiului Constanta, si a fostului manager al Spitalului Judetean de Urgenta, medicul chirurg Catalin Grasa, pentru presedintia Consiliului…

- Conducerea organizatiei judetene PSD Constanta a anuntat, miercuri seara, candidatura lui Horia Constantinescu, presedinte al ANPC, pentru functia de primar al municipiului Constanta, si a fostului manager al Spitalului Judetean de Urgenta, medicul chirurg Catalin Grasa, pentru presedintia Consiliului…

- Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat o actiune de amploare, la nivel national, in statiile de alimentare cu combustibil detinute de OMV Petrom. Marți dimineața, inspectorii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au descins la benzinariile OMV Petrom din toata…

- Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației…

- Economiștii trag un semnal de alarma și spun ca romanii o duc din ce in ce mai greu! Veniturile lor au ramas mult in urma, in timp ce prețurile au continuat sa creasca! Vezi mai jos ce valoare are acum coșul zilnic! Așadar, situația pare sa se inrautațeasca de la o zi la alta, in Romania! Populația…

- Biroul Politic Național al PNL a luat, la ședința din 31 ianuarie 2024, o decizie oarecum surprinzatoare, care a tulburat rau apele in partid. Astfel, președinții de organizații județene nu mai pot sa faca balet politic la alegerile locale și europarlamentare din acest an. Președinții de organizații…

- ”Astazi se implinesc doi ani de la numirea mea in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor! Doi ani dedicati cu fermitate si intransigenta intereselor si drepturilor dumneavoastra! Doi ani in care am ajuns la birou in fiecare zi in jurul orei cinci! Doi ani in care…