Horia Constantinescu anunta, luni, ca a semnat decizia de demisie din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.Decizia vine in contextul inscrierii sale in cursa pentru functia de primar al municipiului Constanta.„Astazi am incheiat un episod important pentru intreaga mea cariera la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Cu sprijinul unei echipe politice puternice m-am inscris in cursa pentru Primaria Constanta. In functia de presedinte am dovedit cu prisosinta ca se pot face lucruri bune pentru cetateni la nivel national. Este momentul sa…