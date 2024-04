Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul muzician britanic de blues Norman Beaker a poposit din nou in Timișoara miercuri seara, unde in fața unui public avizat a susținut un concert dinamic, care a cuprins o serie de compoziții din discografia artistului, inclusiv cateva piese incluse in cel mai recent material discografic Running…

- Formația Survolaj va susține un mini concert acustic cu prilejul lansarii albumului „Strazi bantuite de noapte”, material discografic care a fost inregistrat in 2009 și care a fost remasterizat de Seian Scorobete. „Vom lansa singurul album Survolaj in romaneste inregistrat prin 2009 acasa la Timișoara,…

- O femeie a trecut prin momente de coșmar dupa ce s-a intalnit cu fostul ei iubit. S-a urcat de buna voie in mașina lui, iar acesta a agresat-o și a lovit-o in repetate randuri. Apoi a ținut-o ostatica in locuința sa, pana cand a reușit sa strige dupa ajutor.

- Formația Blazzaj va susține un concert de lansare a variantei digitale a albumului „Intoarcerea omului furnicar“, la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. „Dupa incercarea nereușita de a prelua conducerea asociației de locatari, omul furnicar s-a ratacit 28 de zile in supermarketuri in cautarea…

- Președintele Filialei Teritoriale Vest a Asociației Peisagiștilor din Romania, Andrei Condoroș, critica dur administrația locala din Timișoara pentru neglijența fața de „plamanul verde” al orașului, copacii maturi. „Recunosc, nu sunt zilnic «in periplu» prin Timișoara, sa fiu la curent cu toate șantierele…

- Delta Pe Obraz, trupa de poetry rock alternativ din Chișinau, revine in Timișoara, la Casa Tineretului, cu un concert de lansare a primului lor album, „Ritm Color”. „Albumul este despre pulsația ta interioara careia doar tu ii poți da culoare. E despre revenirea la sine prin dezvoltare și acceptare.…

- La fel ca și cariera trupei Riff, concertul legendarei formații sibiene din Timișoara susținut in incinta Teatrului de copii și tineret Merlin luni seara, a avut parte de suișuri și coborașuri, iar dupa mai bine de doua ore de spectacol, muzicienii s-au ales cu aplauze sincere din partea spectatorilor.…

- Lucrarile de extindere și reabilitare a rețelei de apa și de canalizare din Timișoara continua. Astfel, incepand de zilele viitoare, vor fi afectate parțial strazi. Pe Avram Imbroane, traficul va fi restricționat, iar pe Ulpia Traiana, inchis complet.