Legendarul muzician britanic de blues Norman Beaker a poposit din nou in Timișoara miercuri seara, unde in fața unui public avizat a susținut un concert dinamic, care a cuprins o serie de compoziții din discografia artistului, inclusiv cateva piese incluse in cel mai recent material discografic Running down the clock, aparut cu patru ani in […]