- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa RC Lens, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Frantei, in care oaspetii au condus cu 1-0, scrie news.ro.

- Metz - Lens, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Frantei, este programat, vineri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe Stade Saint-Symphorien, si va fi transmis in direct de Prima Sport 2.

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-3, de echipa Brest, intr-un meci din etapa a 28-a a campionatului Frantei.Invingatorii au marcat prin Chardonnet ’12, Doumbia ’31, Mounie ’38 si Satriano ’60.

- Metz, formația antrenata de Ladislau Boloni, o infrunta pe AS Monaco in runda cu numarul 27 din Ligue 1. Partida a inceput la ora 18:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Metz - AS Monaco, LIVE Ladislau Boloni are o misiune infernala in ultimele 8 runde din Ligue 1. Metz, formația pe…

- FC Metz, echipa antrenata de Ladislau Boloni, se afunda in subsolul clasamentului in Ligue 1, dupa ce a cedat cu 3-0 pe terenul lui Montpellier, o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii, duminica, in etapa a 22-a, potrivit Agerpres. Golurile au fost marcate de Issiaga Sylla (minutul…

- Ladislau Boloni, 70 de ani, nu mai reușește sa gaseasca soluții la Metz. Nu a mai invins din 26 noiembrie. De atunci, noua partide consecutive fara succes, opt eșecuri și un egal. Duminica, 0-3 cu Montpellier și e pe locul 17, sub linia retrogradarii. Ladislau Boloni a promovat-o pe Metz din primul…

- Formatia Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Olympique Marseille, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Frantei, informeaza news.ro.Marseille a ramas in inferioritate numerica in minutul 30, cand a fost eliminat Gigot. Gazdele…

- Metz a pierdut din nou, a șaptea infrangere consecutiva in Ligue 1, iar scaunul antrenorului Ladislau Boloni (70 de ani) se clatina puternic. Ziarul local La Semaine nu l-a menajat pe antrenorul roman dupa ultimul eșec, 1-2 cu Lorient: „Parodie de fotbal. E omul potrivit sa salveze echipa de la retrogradare?”.…