Biserica de lemn din Boia, județul Gorj, care a gazduit sarbatoarea de Paște a liderului revoluționar Tudor Vladimirescu in anul 1821, se afla acum in pragul prabușirii. Situata intr-o localitate amenințata de dispariție, aceasta bijuterie arhitecturala, cu hramul Sfantului Gheorghe, dateaza din secolul al XVIII-lea și este in pericol din cauza neglijenței și a lipsei […] The post Biserica istorica din Boia, locul unde Tudor Vladimirescu a sarbatorit Paștele, risca sa se prabușeasca appeared first on Puterea.ro .