- Romania abunda in tradiții și obiceiuri de Paște. De la oua roșii și alte bunatați pe care oamenii le pregatesc pentru aceasta zi, pana la mersul la slujba de Inviere pentru a lua lumina Sfanta și pregatirile pentru Duminica de Paște. Iata cele mai populare și longevive tradiții și obiceiuri de Paște…

- Anul acesta, Paștele ortodox cade pe 5 mai. Este cea mai importanta sarbatoare din an, cu cel mai aspru post. Acesta a inceput pe 18 martie și se incheie in Duminica Paștelui. La ce ora incepe slujba de inviere in 2024? Mii de romani merg sa ia lumina sfanta la miezul nopții, insa aceasta este […] The…

- Sambata Mare este ultima zi a Saptamanii Patimilor in care creștinii ortodocși praznuiesc ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos. In Sambata Mare se fac ultimele pregatiri pentru ziua de Paște. Gospodinele vopsesc ouale și pregatesc cozonacii și pasca. De asemenea, se gatesc drobul și friptura…

- PAȘTE 2024: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia, pentru slujba de Inviere. Semnificații pentru credincioși Paște 2024. Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Patriarhia Romana a anunțat ca Lumina Sfanta…

- Romanii care merg sa ia Lumina Sfanta in noaptea de Inviere beneficiaza de un program extins al transportului in comun sambata spre duminica, 4 spre 5 mai. Cu toate acestea, Metrorex atrage atenția ca este interzis sa se intre in trenuri cu lumanari aprinse. Iata programul Metrorex și STB de Paște 2024.…

- Anunț de ultima ora despre prognoza meteo din urmatoarele zile. Specialiștii au emis noile vești despre cum va fi vremea inainte și de Paște, dupa ce au anunțat ca vin ploile. Ce temperaturi ne așteapta și cum va fi atmosfera de Inviere. Temperaturi ridicate de Paște In prima parte a saptamanii, vremea…

- In perioada 23 aprilie – 8 mai, Muzeul Satului Baia Mare este gazda expoziției de fotografie ”Paște in Maramureș – Intoarcerea la Tradiții”. Sunt expuse fotografii realizate de angajații Consiliului Județean Maramureș, Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Targu Lapuș, Centrului Județean…

- La Campina, comunitatea romano-catolica este formata din aproximativ 400 de persoane. O buna parte dintre aceștia au participat sambata seara la slujba de Inviere și au primit Lumina Sfanta a Invierii la Biserica ”Sfantul Anton de Padova”, din municipiu, ctitorie a inginerului Anton Raky. Slujba de…