Paște în Maramureș – Întoarcerea la tradiții In perioada 23 aprilie – 8 mai, Muzeul Satului Baia Mare este gazda expoziției de fotografie ”Paște in Maramureș – Intoarcerea la Tradiții”. Sunt expuse fotografii realizate de angajații Consiliului Județean Maramureș, Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Targu Lapuș, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș. Expoziția poate fi vizitata in ”Gospodaria Preluca Noua”, situata in incinta Muzeului Satului. Proiectul se deruleaza in colaborare cu misiunile diplomatice ale Romaniei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Germania,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Poliției Romane, ca urmare a activitaților investigativ-operative efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, intr-un dosar penal al Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in care au fost efectuate cercetari sub…

- "NATO, cea mai puternica si importanta Alianta de aparare din istorie, implineste 75 de ani. Relevanta acesteia este cu atat mai mare, avand in vedere actualul context dificil. Romania este ferm dedicata procesului de permanenta adaptare al NATO, astfel incat sa devina mai puternica si mai bine pregatita…

- La Campina, comunitatea romano-catolica este formata din aproximativ 400 de persoane. O buna parte dintre aceștia au participat sambata seara la slujba de Inviere și au primit Lumina Sfanta a Invierii la Biserica ”Sfantul Anton de Padova”, din municipiu, ctitorie a inginerului Anton Raky. Slujba de…

- Nationala Romaniei va sustine marti al doilea meci de pregatire inaintea participarii la EURO 2024. Tricolorii vor intalni de la ora 21.30, pe stadionul „Wanda Metropolitano“ din Madrid, contra selectionatei Columbiei. Intr-un meci amical desfasurat, vineri, pe Arena Nationala, Romania a terminat la…

- Nationala Romaniei va intalni vineri (22 martie), de la ora 21.45, pe Arena Nationala, reprezentativa Irlandei de Nord. Acesta este primul amical premergator participarii la Euro 2024, din Germania. In aceasta actiune, tricolorii vor mai sustine un test contra Columbiei. Acesta este programat marti…

- Libraria de muzica din Spotify va integra videoclipuri, iar utilizatorii vor putea alege daca vor doar sa asculte sau sa si vada videoclipurile melodiilor. Doar un numar limitat de melodii vor avea videoclipuri, la inceput. In cazul celor care vor avea, va exista un buton prin care utilizatorii pot…

- In 2023, Episcopia Ortodoxa a Maramureșului și Satmarului a desfașurat diferite acțiuni sociale, in valore de peste 5,1 milioane lei, de care au beneficiat 42.156 persoane. ”Anul 2023 ne-a oferit prilejul sa ducem mai departe purtarea noastra de grija fața de semenii nostri aflati in situatii sociale…

- Data de 24 ianuarie este una istorica pentru romani și țara lor, fiind momentul in care s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane. Marele eveniment a avut loc in anul 1859. Aflați mai multe detalii despre primul pas spre Romania in randurile urmatoare. 24 ianuarie 1859: Mica Unire Pe data de 24 ianuarie,…