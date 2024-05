Stiri pe aceeasi tema

- Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, a declarat luni, 29 aprilie, ca Marian Cristian Minae, una dintre cele trei persoane suspectate ca l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, va fi adus din Irlanda in Romania in noaptea de 30 aprilie/1 mai.…

- Marian Cristian Minae, al doilea suspect in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, a acceptat sa fie adus in tara din Irlanda, iar de luni incep procedurile de predare, a anuntat sambata ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. „Vreau sa va dau cateva date despre un dosar important pentru statul…

- Un tablou in valoare de doua milioane de euro, furat in 2020 de la o galerie de arta din Oxford si descoperit in Romania, a fost restituit autoritatilor judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Inspectoratului General al Politiei Romane a transmis printr-un comunicat catre Agerpres:…

- Pasagerii companiilor aeriene s-au confruntat simbata cu probleme pe aeroporturi din unele regiuni ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din cauza anularii unor zboruri. Situația a fost cauzata de o furtuna puternica, care s-a abatut asupra ambelor tari si a provocat pene de curent…

- „In momentul de fata referitor la cazul Kreiner se desfasoara activitati de catre Tribunalul Sibiu si Parchetul Sibiu in cooperare cu autoritatile britanice, pentru predarea de catre aceste autoritati a celui de-al doilea suspect, care a fost prins in Marea Britanie. Este o chestiune de zile, poate…