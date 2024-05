Stiri pe aceeasi tema

- Doua școli și doua ONG-uri din județul Suceava vor primi 65 de calculatoare recondiționate prin proiectul „Dam Click pe Romania", demarat de asociația „Ateliere Fara Frontiere".Este vorba de Școala Gimnaziala Brodina de Sus (structura a Școlii Gimnaziale ,,Ion ...

- LA CELE VESNICE… Doliu in comuna Muntenii de Sus. A incetat din viata profesoara Georgeta Salgau, un om deosebit, devotat profesiei de cadru didactic. In cele peste trei decenii de activitate (1981-2018) la Școala Gimnaziala din Muntenii de Sus, a invatat zeci de elevi tainele limbii si literaturii…

- OM DE BAZA… Handbalistul Demis Grigoraș a fost convocat de selecționerul George Buricea pentru “dubla” cu Cehia, contand pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Manșa tur se va disputa la Baia Mare, pe 8 mai, iar returul, in Cehia, pe 12 mai. Romania nu a mai participat la…

- In ultima seara de priveghi, Moșailov a venit la priveghiul șefului interlopilor din capitala Moldovei, Costel Corduneanu, cu o coroana imensa de peste 3 metri, batuta cu 500 de cale albe și roșii, dar și cu 200 de trandafiri. Astfel, interlopul vasluian a vrut sa-și arate atașamentul fața de familia…

- OM DE BAZA… Campion mondial la minifotbal cu Romania, vasluianul Vladuț Mocanu a primit o noua convocare la lotul național. El va participa cu naționala la un puternic turneu de pregatire in Muntenegru. Vladuț Mocanu evolueaza in Liga 3 la CSM Vaslui, iar in competițiile de minifotbal joaca la campioana…

- GUNOI…Putine orase din Romania se pot mandri cu pubele de gunoi asezate pe marginea trotuarelor. Si mai putine se pot mandri cu gunoaiele care atarna gratios pe marginea pubelelor sau stau la soare direct pe trotuar. Nu vorbim doar de o intamplare ghinionista, ci de un oras intreg umplut de gunoaie…

- ARBITRU DE TOP… Ovidiu Mihai Artene a primit o noua delegare in competițiile europene. De aceasta data, vasluianul va fi arbitru asistent la partida dintre Villareal și Marseille, din returul optimilor de finala Europa League. In varsta de 45 de ani, Ovidiu Artene este unul dintre cei mai buni arbitri…

- ALIMENTATIE… Ministerul Educatiei a publicat lista scolilor propuse pentru implementarea programului national „Masa calda” in anul scolar 2023-2024. In judetul Vaslui, sunt vizate 27 de unitati de invatamant, dintre care sase din oras. Este vorba despre Scoala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui,…