- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit marti, la Ankara, despre investitiile importante in energie in Marea Neagra pe care le au Romania si Turcia. El a spus ca, in scurt timp, va fi operationalizata actiunea de deminare in Marea Neagra, desfasurata in comun de fortele navale din Romania, Turcia si Bulgaria.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat decretul prin care romanii vor putea merge in Turcia doar pe baza buletinului, fara viza. Decretul semnat de liderul de la Ankara a fost deja publicat in Monitorul Oficial turc și apare in contextul in care premierul Marcel Ciolacu…

- Cetatenii romani vor putea calatori in Turcia in baza cartii de identitate pe o perioada de maxim 90 de zile, potrivit unui decret semnat de presedintele republicii, Recep Erdogan. Potrivit decretului prezidential publicat marti in Monitorul Oficial turc, cetatenilor romani titulari ai cartii de identitate…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se intalnește, in Turcia, cu președintele Recep Tayyip Erdogan, unul dintre cei mai influenți lideri politici din Europa. Premierul Ciolacu și cațiva miniștri romani se afla in Turcia pe parcursul zilei de 21 mai 2024. La ora 16, premierul Romaniei va sosi la Palatul…

- Ilustrație: Marian Avramescu Gabriela Firea și-a vazut visul cu ochii: poate fi candidatul Partidului Social Democrat (PSD) pentru funcția de primar general al Capitalei. Președintele social-democraților, premierul Marcel Ciolacu, a renunțat la orice fel de ambiții și accepta ca orice membru de partid,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca, in actualul context politic, nu se poate creiona alta coalitie, din 2025, decat in jurul Partidului Social Democrat si al Partidului National Liberal. „Cum ar fi aratat Romania in acest moment fara sa existe o stabilitate politica? Da, sunt unul dintre…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, considera ca, in actualul context politic, mentinerea unei aliante de guvernare intre PSD si PNL dupa alegeri reprezinta singura varianta viabila, scrie Agerpres . „Cum ar fi aratat Romania in acest moment fara sa existe o stabilitate politica? Da, sunt unul…

- Ilustrație: Marian Avramescu Elefantul PSDNL a intrat in democrația romaneasca de porțelan și s-a intors brusc, facand cioburi constituția, dar lasand mult loc pentru alegeri comasate. Ca sa le iasa feng shui-u’ și sa aiba noroc in campania electorala, președintele Partidului Social Democrat (PSD),…