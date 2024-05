Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timișoara și CS United Galați joaca marți meciul 3 al finalei Ligii 1 Futsal. CFR Timișoara și CS United Galați joaca marți, in Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara, meciul 3 al finalei Ligii 1 Futsal. Dupa primele doua jocuri, disputate la Galați, United, campioana en-titre...

- Clubul Sportiv United Galați conduce in finala Ligii 1 cu 2-0 de futsal cu CSF CFR 1933 Timișoara și mai are nevoie de un succes pentru a obține cel de-al patrulea titlu de campioana a Romaniei

- CS United Galati conduce cu 2-0 la general in finala Ligii 1 de futsal cu CSF CFR 1933 Timisoara si mai are nevoie de un succes pentru a-si trece in palmares cel de-al patrulea titlu de campioana a Romaniei, potrivit Agerpres.

- CFR Timisoara a cedat oarecum conform calculelor hartiei in prima mansa a finalei pe terenul favoritei United Galati. Gazdele s-au impus cu 5-2 (2-0) iar jocul 2 al disputei dupa regula cel mai bun din cinci intalniri are loc tot in Moldova. Banatenii s-au prezentat in Sala Sporturilor Dunarea dupa…

- CFR Timișoara (foto) a invins-o, marți, pe teren propriu, cu scorul de 7-5, pe campioana en-titre, United Galați, in penultima etapa a fazei play-off din Liga I de futsal. In urma acestui rezultat, banațenii ocupa locul secund in clasament, cu 55 puncte și s-au calificat in finala campionatului, unde…

- Extraliga, cum este denumita prima liga de hochei pe gheața a Cehiei, este una dintre cele mai echilibrate competiții de hochei pe gheața europene, avand echipe de valoare și care deseori nu pot fi diferențiate decat de cateva puncte in clasament sau dupa meciuri care necesita deseori prelungiri in…

- Paris St-Germain a cucerit al treilea titlu consecutiv in Ligue 1, dupa ce a doua clasata, Monaco, a fost invinsa cu 3-2 de Lyon.PSG are 12 puncte avans și nu mai poate fi ajunsa din urma, cu doar trei meciuri ramase de disputat, scrie BBC.

- Japoneza Kaori Sakamoto a obtinut vineri seara cel de-al treilea titlu consecutiv de campioana mondiala la patinaj artistic, la Montreal, performanta pe care o patinatoarea nu a mai reusit-o de la americanca Peggy Fleming intre 1966 si 1968, scrie AFP.Totusi, de mentionat este faptul ca tot…