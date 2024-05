Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici de la Universitatea din Exeter au descoperit o mutatie genetica unica – identificata la doi copii, frati – care nu a mai fost observata pana acum la oameni și care deschide calea catre noi optiuni de tratament pentru diabetul zaharat de tip 1, scrie News.ro. Mutatia se afla in…

- Un test de sange care ar putea identifica milioane de persoane care raspandesc tuberculoza (TBC) fara sa știe este aproape de a fi dezvoltat, oferind o speranța majora pentru combaterea acestei boli mortale. Cercetatorii de la Universitatea din Southampton au identificat un grup de șase markeri biologici…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA) a dezvoltat un vaccin care s-a dovedit a fi foarte eficient impotriva melioidozei, o boala tropicala extrem de letala. Melioidoza este provocata de bacteria Burkholderia pseudomallei. Se gasește in solul și apa contaminate…

- Neuroferitinopatia este o boala rara a creierului care ii face pe pacienți sa devina captivi in propriul lor corp și pare sa afecteze, in mare parte, doar urmașii unei singure familii, scrie BBC. Cercetatorii de la Universitatea din Cambridge testeaza acum daca un medicament care exista deja pe piața…

- Cercetatorii de la Universitatea din California, San Francisco, au elaborat o metoda inovatoare de screening pentru detectarea mai precisa a substanțelor chimice din organismul uman. Intr-un studiu recent, aceasta tehnica a identificat peste 100 de substanțe chimice, inclusiv 50 care nu fusesera niciodata…

- Cercetatorii au descoperit un nou medicament care poate inhiba cu succes dezvoltarea celei mai agresive forme de cancer de sin, conform unui studiu publicat luni, transmite agentia Xinhua. {{729373}} Un studiu preclinic condus de Universitatea din Adelaide, Australia, este considerat promitator in lupta…

- Regele Charles a fost internat recent in spital pentru o afecțiune cu care se confrunta la prostata, insa medicii au descoperit o boala mult mai cumplita. Anunțul facut de oficialii de la Palatul Buckingham, in randurile urmatoare. Regele Charles al III-lea, diagnosticat cu cancer Monarhul in varsta…