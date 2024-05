Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au participat, sambata seara, la Slujba de Inviere in bisericile de la Timișoara. Cei mai mulți, firește au fost la Catedrala Mitropolitana a Banatului unde au luat lumina adusa de la Ierusalim de la Inaltpreasfinția sa Ioan mitropolitul Banatului. La toate bisericile ortodoxe Romane și…

- Redacția ROMANIA LIBERA va ureaza Paște Fericit! Hristos a Inviat! Sarbatoarea Paștelui ne imbrațișeaza intr-o atmosfera plina de bucurie și recunoștința, aducandu-ne impreuna intr-o comuniune de credința și iubire. Paștele este despre renașterea sufletului și speranța intr-un viitor luminos. Este momentul…

- FELICITARI PASTE FERICIT 2024. Invierea Domnului aduce bucurie in sufletele tuturor, cel mai raspandit obicei fiind vopsirea oualor rosii, a caror prezenta este obligatorie pe masa de Pasti. 40 de zile dupa Invierea Domnului crestinii isi spun Hristos A Inviat si raspund Adevarat a Inviat! Fii primul…

- Tradiții și obiceiuri de Paște. Ce se face cu Lumina Sfanta adusa in casa. Prima zi de Paște este incarcata de numeroase tradiții, obiceiuri, dar și superstiții. Dupa ce creștinii iau Lumina Sfanta la miezul nopții și o duc acasa, urmeaza mai multe tradiții care sunt respectate in cea de a doua zi.…

- Paștele este cea mai importanta sarbatoare din calendarul creștin ortodox și perioada in care credincioșii iși indreapta atenția catre biserica și semnificația spirituala a aceste celebrari. Mersul la biserica pentru a lua Lumina Sfanta este o tradiție respectata cu sfințenie. Acesta este momentul in…

- An de an, pe data de 27 aprilie este sarbatorit Sfantul Apostol Simeon. Anul acesta, in 2024, creștinii celebreaza astazi și Sambata Floriilor, ziua de dinaintea Intrarii Domnului in Ierusalim. Este dezlegare la ulei și vin.

- Florentina are 9 ani. Astazi, cu doua zile inainte de onomastica ocazionata de Sarbatoarea Floriilor, fetița a avut parte de o vizita surpriza din partea mai multor polițiști buzoieni, dornici sa ii aduca bucurie celei care viseaza sa devina polițista. ,,Crestinii praznuiesc, duminica, Floriile, cea…

- Crestinii romano-catolici si protestanti din toata lumea sunt astazi in prima zi de Paste – cu 5 saptamani inaintea ortodocsilor, greco catolicilor si neo-protestantilor. La miezul noptii, la Vatican, Papa Francisc a prezidat Vigilia Pascala la basilica Sfantul Petru – slujba speciala care celebreaza…