La mulți ani, Nicu Covaci! Legendarul solist se află în convalescență, veștile nefiind tocmai bune La mulți ani, Nicu Covaci! Liderul singurei legende a etno rock-ului romanesc, omul cu cea mai frumoasa poveste din muzica romaneasca, implinește astazi 77 de ani. Starea sa de sanatate este stabila dupa operația pe creier suportata, dar, din pacate, nu este tocmai buna. Veștile sunt date de trupeții sai care respecta dorința marelui muzician și iși continua turneul fara acesta. ”Condiția medicala nu ii permite vizite, inclusiv noi limitam contactul”, transmit aceștia despre starea simbolului muzicii romanești, cel ce a lasat cea mai frumoasa și indrazneața poveste muzicala. La mulți ani Nicu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

