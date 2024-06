O nouă fabrică se construieşte în România: este nevoie de 500 de angajaţi O noua fabrica se va construi in Romania, in urma unei investitii de 45 de milioane de euro, pentru inceperea productiei fiind nevoie de 500 de angajati. Grupul german Continental a anunțat lansarea construcției acestei noi fabrici de producție la Sibiu, o investiție majora parțial susținuta de fonduri de stat alocate pentru stimularea investițiilor cu impact semnificativ in economia romaneasca, conform profit.ro. Detalii tehnice despre noua fabrica Noua fabrica va avea o suprafața de peste 15.000 m². Din aceasta suprafața, 6.500 m² sunt alocați zonei de producție, iar restul este destinat zonei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

