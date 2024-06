Date oficiale. Prezența la vot, ora 21:00 Potrivit datelor furnizate de „Autoritatea Electorala Permanenta”, prezența la vot a depașit 50%, la ora 21:00. Este un procent mai mare fața de Localele din 2020 (46%) și fața de Europarlamentarele din 2019 (49%). In diaspora, prezența romanilor la vot a fost mai mica. Cea mai mare prezența la vot, la ora 21:00, se inregistra in județele Olt, Giurgiu, Teleorman, Salaj și Gorj. La polul opus, cea mai scazuta prezența a fost in județul Vaslui, Iași, Galați, București și Bacau. Articolul Date oficiale. Prezența la vot, ora 21:00 apare prima data in Money.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Rezultatele exit-poll pentru alegerile europarlamentare vor fi prezentate la ora 22.00 de mai multe institute acreditate de BEC, printre care CURS și Avangarde.UPDATE 21.00: Prezența la vot la ora 21.00 la alegerile europarlamentare este de 50,73%, mai mare decat la precedentul scrutin europarlamentar.…

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- UPDATE. Potrivit ultimelor date de la BEC, judetul Olt este primul pe tara ca prezenta la votare. Oltul a devansat judetul Teleorman. De fapt, patru dintre cele 5 judete ale Olteniei, Olt, Valcea, Mehedinti si Gorj se afla pe primele 6 locuri in clasamentul prezetei la urne. Judetul Dolj este la mijlocul…

