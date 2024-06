Touroperatorul Join UP! ajunge la venituri de 20 milioane euro în România, la numai 2 ani de la deschiderea biroului local ”Deschis in vara anului 2022, cu startul operatiunilor in primavara anului trecut, toroperatorul Join UP! prezinta rezultatele primilor doi ani in Romania. In primele doua sezoane de operare, incepand cu aprilie 2023, compania a realizat venituri de 20 de milioane de euro si a trimis in vacanta aproximativ 30.000 de turisti, inregistrand o crestere de 5 ori a afacerilor, fata de anul anterior. Astfel, la fiecare o ora, turoperatorul vinde 3 vacante”, informeaza compania. In cei doi ani, compania a dezvoltat o retea de peste 1.000 de parteneri in Romania si se extinde constant. Incepand din 2024,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

