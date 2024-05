VIDEO - Mii de israelieni au protestat pentru a cere recuperarea ostaticilor

Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt ostatic de 202 zile, vreau sa ajung in viața la familia mea”. Așa suna marturia unuia dintre cei doi ostatici israelieni, aflați inca in mainile Hamas. Gruparea terorista a publicat o noua inregistrare, pentru a crește presiunea asupra guvernului israelian condus de Benjamin Netanyahu. Cele doua…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat "cu succes" duminica de hernie, o operatie care a avut loc in plin razboi intre armata sa si Hamas in Gaza, teritoriu devastat de noi lovituri israeliene, dintre care una, potrivit ONU, a vizat un spital, relateaza AFP, informeaza News.ro. Netanyahu,…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat trimiterea unor delegatii in Egipt si Qatar, unde negociatorii incearca sa obtina eliberarea ostaticilor israelieni in cadrul unui posibil acord de incetare a focului in Gaza, a informat vineri biroul sau, potrivit Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat miercuri ca anularea unei vizite planificate la Washington in aceasta saptamana a fost menita sa arate Hamas ca Israelul nu va ceda presiunii internaționale crescande pentru a opri razboiul din Gaza, transmite Reuters.

- Mii de oameni au iesit din nou in strada simbata seara in mai multe orase din Israel pentru a manifesta impotriva guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu si pentru a cere eliberarea ostaticilor detinuti de miscarea palestiniana islamista Hamas, relateaza dpa. In centrul Tel Avivului, manifestantii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca negocierile privind un posibil acord care sa asigure eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza sunt blocate din cauza cererilor „delirante” formulate de Hamas, conform Ynetnews, scrie Rador Radio Romania. „Esența…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca a avut discuții ample cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in ultimele zile, in care a insistat pentru o incetare temporara a focului in Fașia Gaza, informeaza Reuters.Administrația Biden face presiuni de ceva timp incoace asupra…