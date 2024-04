Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat sambata o inregistrare video in care apar doi ostatici israelieni pe care i-a rapit in cursul atacului lansat la 7 octombrie in sudul Israelului si i-a dus in Gaza.

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat miercuri o inregistrare video in care apare unul dintre ostaticii israelieni din Fasia Gaza, Hersh Goldberg-Polin. Tanarul de 23 de ani, care apare in clip cu o mana amputata, ii critica pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si guvernul sau pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat duminica, la sase luni de la inceputul razboiului din Fasia Gaza, ca nu va exista un acord de incetare a focului daca nu se intorc acasa cei 133 de ostatici care se mai afla in mainile gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza EFE, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat „cu succes” de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP. Netanyahu este „in forma buna si incepe sa se refaca”, a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica seara, urmarita…

- Serviciile secrete i-au oferit lui Netanyahu oportunitatea de a ataca sursele de venit ale gruparii teroriste Hamas inainte de atacurile din 7 octombrie, dar Netanyahu a respins-o, potrivit unui agent de informații. Dezvaluirea vine intr-un context extrem de complicat pentru Netanyahu, care este contestat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca negocierile privind un posibil acord care sa asigure eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza sunt blocate din cauza cererilor „delirante” formulate de Hamas, conform Ynetnews, scrie Rador Radio Romania. „Esența…

- Bombardamentele Israelului in Fașia Gaza, incepute pe 7 octombrie 2023 in urma atacului Hamas asupra sudului Israelului, au ucis peste 27.000 de palestinieni, 70% dintre victime fiind femei și copii, potrivit Ministerului palestinian al Sanatații. In timp ce amploarea violențelor din enclava starnește…

- Cateva mii de israelieni favorabili restabilirii coloniilor in Fasia Gaza, inclusiv ministri, s-au adunat duminica seara la Ierusalim, indemnandu-l pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu sa duca proiectul la bun sfarsit, informeaza AFP, citat de Agerpres.La miting au participat membri ai partidului…