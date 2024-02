Dezvăluirea care îl doboară pe Benjamin Netanyahu: oamenii Mossad au rupt tăcerea Serviciile secrete i-au oferit lui Netanyahu oportunitatea de a ataca sursele de venit ale gruparii teroriste Hamas inainte de atacurile din 7 octombrie, dar Netanyahu a respins-o, potrivit unui agent de informații. Dezvaluirea vine intr-un context extrem de complicat pentru Netanyahu, care este contestat de tot mai mulți oameni in Israel. Gruparea terorista Hamas, care guverneaza Fașia Gaza, are o rețea financiara de un milion de dolari pe care o controleaza din țari precum Turcia, retea care este esențiala pentru a-și finanța arsenalul de arme și care ar fi putut fi atacata de Israel. Cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

