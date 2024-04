Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a cerut vineri incetarea tuturor vanzarilor de arme catre Israel in razboiul impotriva Hamas din Fasia Gaza, intr-o rezolutie care face referire la temeri de „genocid” impotriva palestinienilor, un termen care starneste dezbateri aprinse, relateaza AFP. Aceasta…

- Ciocniri violente in Israel, la cele mai mari proteste din tara dupa atacurile teroriste din 7 octombrie. Zeci de mii de oameni nemultumiti de Guvern au ocupat strazile din mai multe orase si au blocat autostrazile. Ei cer demisia premierului Benjamin Netanyahu. Familiile ostaticilor cred ca seful executivului…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a afirmat ca potențialul armistițiu in confruntarile cu Hamas din Fașia Gaza nu va afecta obiectivul Israelului de a contracara prezența Hezbollah-ului libanez la granița sa nordica. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Serviciile secrete i-au oferit lui Netanyahu oportunitatea de a ataca sursele de venit ale gruparii teroriste Hamas inainte de atacurile din 7 octombrie, dar Netanyahu a respins-o, potrivit unui agent de informații. Dezvaluirea vine intr-un context extrem de complicat pentru Netanyahu, care este contestat…

- Stelele lui David au fost inscriptionate pe imobile din regiunea pariziana in octombrie, in toiul Razboiului din Fasia Gaza intre Israel si Hamas, in cadrul unei operatiuni a Serviciilor ruse de securitate (FSB), declara o sursa apropiata dosarului, confirmand o dezvaluire a cotidianului Le Monde, relateaza…

- Armata israeliana trebuie sa-si desfasoare operatiunea militara in orasul Rafah, din sudul Fașiei Gaza, unde aproximativ 1,4 milioane de palestinieni s-au refugiat și locuiesc inghesuiti, intrucat in caz contrar Israelul "va pierde razboiul" impotriva Hamas, a susținut sambata seara premierul Benjamin…

- Parisul a „decis sa nu se alature” atacurilor coalitiei americano-britanice impotriva rebelilor houthi in Yemen „pentru a evita orice escaladare” in regiune, a explicat președintele Emmanuel Macron poziția Franței. Totodata, liderul de la Elysee si-a reiterat apelul la un armistitiu in Razboiul din…

- Proteste de amploare au fost inițiate sambata seara, la Tel Aviv, unde zeci de mii de oameni au ieșit pe strada. Oamenii au cerut demisia premierului Benjamin Netanyahu și au denunțat modul in care guvernul gestioneaza razboiul din Fașia Gaza.