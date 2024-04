Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorii pot imita perfect vocea unei persoane dragi pentru a va pacali și a va fura banii prin intermediul tehnologiei Deepfake, atenționeaza luni Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC), care a lansat un ghid despre cum sa identifici și sa te aperi acest fenomen. In acest an, o pensionara…

- Un pompier din Marea Britanie a ramas șocat atunci cand, verificand camera de supraveghere instalata in casa pentru cainele sau, a descoperit ca nu este tatal copilului pe care credea ca il are cu soția sa. Rob Parsons, in varsta de 34 de ani, se afla la munca atunci cand a decis sa arunce o privire…

- Un nou studiu a identificat o legatura ingrijoratoare intre obezitatea infantila și problemele musculo-scheletice. Cercetarea, publicata in revista Archives of Disease in Childhood, a analizat datele a peste 120.000 de copii din Marea Britanie, relateaza Mediafax. Studiul a concluzionat ca cei cu…

- Actuala soție a lui Petre Roman s-a remarcat negativ prin ceea ce a scris pe rețelele sociale la cateva ore de la moartea fostei soții a premierului din anii 90. In ziua in care Mioara Roman a murit, Silvia Chifiriuc, actuala soție a lui Petre Roman, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj despre…