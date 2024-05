Stiri pe aceeasi tema

- A aparut reactia lui Mircea Rednic, dupa meciul Dinamo – UTA, scor 2-0, din ultima etapa a play-out-ului Ligii 1. „Puriul” a plecat invins de pe stadionul Arcul de Triumf, dar fosta sa echipa a obtinut salvarea de la retrogradarea directa si va juca baraj. La finalul meciului, „Puriul” a fost aplaudat…

- Duminica, Dinamo iși joaca ultima carte pentru evitarea retrogradarii in liga secunda. „Cainii” vor infrunta pe UTA Arad in ultima etapa a play-out-ului și au nevoie de o victorie. Un posibil succes, coroborat cu rezultate in favoarea acestora in minim doua din celelalte patru finale din subsolul clasamentului,…

- Ionel Danciulescu (47 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, nu a reușit sa ințeleaga cum „cainii” au scapat din nou printre degete victoria, de data aceasta pe terenul lui U Cluj, iar Liga 2 este din ce in ce mai aproape. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a fost aproape de a obține o victorie…

- Fanii de la Dinamo si de la CSA Steaua au fost „saltati” de mascati astazi. Totul dupa scandalul uluitor de la partida „cainilor” cu UTA, partida in care fanii echipelor rivale din Bucuresti s-au batut chiar pe teren. Conform surselor AntenaSport, mascatii au batut la usile mai multor suporteri de la…

- Dinamo a urcat pe locul 14 in Superliga, de baraj, pentru prima data dupa 23 de etape. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) are 4 victorii, un rezultat de egalitate și doar un eșec in ultimele 6 meciuri, iar o parte dintre „caini” au fost rasplatiți printr-o convocare la echipele naționale. ...

- Doi jucatori de la Dinamo au fost luati in vizor de Andrei Nicolescu, dupa remiza „cainilor” din Copou. Meciul dintre Poli Iasi si Dinamo, primul al etapei cu numarul 29 din Liga 1, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a fost multumit de jocul…

- Florin Prunea a auzit ce a spus Gigi Becali si a reactionat vehement. Fostul portar al lui Dinamo si al echipei nationale a sustinut ca arbitrajul de la meciul FCSB – FC Botosani 3-2 a fost unul „smecheresc”. Prunea considera ca centralul Catalin Ion Buși ar fi luat la acest meci mai multe decizii gresite…

- Oficialii lui Dinamo cauta sa angajeze un director sportiv. Andrei Nicolescu ar prefera unul roman, in discuții este de mai multa vreme Vlad Munteanu, oficial FRF. Ceilalți oficiali ai „cainilor” ar agrea un director sportiv croat, care sa conlucreze cu Zeljko Kopic. Dinamo l-a transferat pe Edgar Ie,…