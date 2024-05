Stiri pe aceeasi tema

- Ne mai despart doar cateva ore pana la ultimul meciul Dinamo – UTA, unul de totul sau nimic pentru echipa gazda. Azi, la ora 21,30, pe „Arcul de Triumf”, gazdele iși joaca ultima carte, cum se spune, pentru ramanerea in prima liga.

- Mircea Rednic a susținut o conferința de presa inaintea partidei cu Dinamo, decisiva pentru „caini” in ceea ce privește salvarea de la retrogradare. „Puriul” a lasat de ințeles faptul ca va folosi cea mai buna echipa pe „Arcul de Triumf” și ca nu exista nici un fel de presiune la adresa sa. ...

- Mariia Dvorzhetska va fi invitata lui Dan Pavel, in emisiunea AS.ro LIVE, care va incepe de la ora 10:30. Ucraineanca din echipa de polo de la Dinamo, care joaca pentru Romania, vine cu povesti de senzatie. Mariia Dvorzhetska va oferi declaratii si despre situatia familiei ei, care se confrunta cu razboiul…

- Conducerea „cainilor” a comentat dezastrul de la Galati! Administratorul judiciar al lui Dinamo, Razvan Zavaleanu, a subliniat ca s-ar fi asteptat la un efort mai mare de la jucatorii „alb-rosii”, avand in vedere ce salarii au acestea. Zavaleanu a punctat ca salariile sunt la zi, iar Dinamo nu are acum…

- Costin Ionuț Amzar a dat de pamant cu arbitrajul lui Horatiu Fesnic, dupa Dinamo – Petrolul 1-1. Fundasul stanga de 20 de ani a avut un discurs de o duritate maxima la finalul partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Amzar a fost in mijlocul fazei care a dus la penalty-ul acordat de „centralul” partidei,…

- Dupa Ovidiu Popescu, s-a mai accidentat un jucator la FCSB. Pauza cauzata de meciurile echipei nationale a lovit din plin liderul Ligii 1. Elias Charalambous nu mai scapa de probleme si a primit o veste teribila. Luis Phelipe a suferit o accidentare grava. Atacantul brazilian in varsta de 23 de ani…

- Dinamo a caștigat trei puncte mari in lupta pentru evitarea retrogradarii, dupa ce a invins-o in aceasta seara pe FC Hermannstadt, cu scorul de 1-0, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, in etapa cu numarul 28 a Ligii 1. Singurul gol al partidei de pe Stadionul „Arcul de Triumf” din Capitala a fost marcat…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…