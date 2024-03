Stiri pe aceeasi tema

- A fost o rasturnare incredibila de scor in duelul dintre Bournemouth si Luton, din Premier League. Luton a condus cu 3-0 la pauza, intr-un meci restant din etapa a 17-a, insa Bournemouth a intors rezultatul si a castigat partida. Ionut Radu, al treilea portar de la Bournemouth, nu a fost in lot pentru…

- Cum arata clasamentul Ligii 1 cu 3 etape inainte de finalul sezonului regular. A fost etapa perfecta pentru FCSB, care a profitat la maximum de infrangerea celor de la Rapid cu Poli Iasi. FCSB s-a distantat la 10 puncte de principalele contracandidate in lupta la titlu. Echipa lui Elias Charalambous…

- Florinel Coman a dezvaluit ce s-a intamplat in vestiar, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat si a inceput sa planga chiar pe teren. Titularizat in premiera, fundasul ghanez a vazut cartonas rosu in minutul 16 al meciului FCSB – FC Botosani, scor 3-2, din etapa a 27-a a Ligii 1. Nana Antwi si-a lasat […]…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Dorinel Munteanu a fost criticat in direct dupa derapajul rasist la adresa fanilor Rapidului. Antrenorul Otelului Galati a avut o reactie incredibila la finalul meciului din Giulesti, din etapa a 24-a a Ligii 1. „Unii suporteri au fost mai bronzati”, a fost declaratia controversata facuta de fostul…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- „Gigi Becali dicteaza de 20 de ani la FCSB!„, a fost reactia directa a lui Mihai Stoica. Presedintele Consiliului de Administratie al liderului Ligii 1 a avut un moment de sinceritate si a anuntat ce se intampla cu adevarat la echipa. MM asigura ca niciun antrenor nu i s-a impotrivit patronului, in…