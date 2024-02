Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a dezvaluit ce s-a intamplat in vestiar, dupa ce Nana Antwi a fost eliminat si a inceput sa planga chiar pe teren. Titularizat in premiera, fundasul ghanez a vazut cartonas rosu in minutul 16 al meciului FCSB – FC Botosani, scor 3-2, din etapa a 27-a a Ligii 1. Nana Antwi si-a lasat […]…

- Este criza la FCSB inaintea meciului cu U Cluj, din etapa a 26-a a Ligii 1, care va fi luni, de la ora 20:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous are grave probleme de lot si este nevoit sa improvizeze pentru a alcatui primul 11. Alexandru Pantea a suferit o accidentare „horror” la […]…

- Meciul dintre Famalicao și Rio Ave a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Duelul a deschis etapa cu numarul 22 a sezonului din Liga Portugal. Tot in aceasta etapa, FC Porto va juca cu Estrela, sambata, de la 22:30, Benfica va juca duminica, cu Vizela, de la 20:00, iar Sporting va juca cu Moreirense, luni,…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Luis Phelipe a vorbit in presa din Brazilia despre adaptarea la fotbalul european și transferul la FCSB. Transferat la inceputul lui decembrie 2023 de la Poli Iași la FCSB, brazilianul de 22 de ani a impresionat rapid in tricoul roș-albastru. Luis Phelipe țintește sus cu liderul Ligii 1, echipa care…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…

- Dupa primele 15 etape din sezonul regular, la final de 2023 in actualul sezon al Ligii 2 Casa Pariurilor, iata trei perspective spectaculoase asupra evoluțiilor din competiție. Mai sunt 4 etape de disputat din sezonul regular al Ligii 2 Casa Pariurilor 2023/2024, toate programate la inceputul anului…