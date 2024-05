Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru a avut o ieșire dura la adresa lui Ovidiu Hațegan, arbitrul din camera VAR de la Ovidiu, numindu-l in mai multe randuri „Hoțegan”. La malul Marii Negre, Farul și Universitatea Craiova au oferit una dintre cele mai spectaculoase partide ale acestui play-off, terminand la egalitate, 3-3.…

- A aparut reactia lui Mircea Rednic, dupa meciul Dinamo – UTA, scor 2-0, din ultima etapa a play-out-ului Ligii 1. „Puriul” a plecat invins de pe stadionul Arcul de Triumf, dar fosta sa echipa a obtinut salvarea de la retrogradarea directa si va juca baraj. La finalul meciului, „Puriul” a fost aplaudat…

- Gigi Becali a facut „aroganta” serii dupa infrangerea cu Universitatea Craiova. Patronul FCSB-ului a comentat posibila numire a lui Mircea Lucescu la Rapid si venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Gigi Becali a spus ca Galca, ce a obtinut o victorie in aceasta seara impotriva FCSB-ului, nu e de talia…

- FCSB e la un punct de titlu, dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1. Ardelenii i-au egalat pe olteni la puncte. Universitatea Craiova si CFR Cluj impart locurile 3 si 4, ambele avand cate 34 de puncte. Farul e pe 2, cu 35 de puncte. FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul […] The post FCSB…

- Oficialul FCSB-ului e impresionat de „Rege”. Iata ce a remarcat Mihai Stoica la Gica Hagi dupa Farul – CFR Cluj 5-1. Mihai Stoica e de parere ca Gica Hagi poate sa invete orice jucator sa evolueze ca un numar 10. Farul a urcat pe 2 dupa victoria la scor cu CFR Cluj de la Ovidiu. […] The post „E incredibil”…

- Jovan Markovic a facut un scandal de proportii cu fanii Universitatii Craiova dupa esecul cu Farul, scor 1-2, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Atacantul de 23 de ani nu s-a mai putut stapani dupa ce a fost injurat si a sarit sa se bata cu ultrasii. Markovic a ratat din toate pozitiile […] The…

- Anghel Iordanescu a avut o reactie fabuloasa, dupa ce Gica Hagi a invins-o pe Rapid. Fostul selectioner a declarat ca prin victoria obtinuta de Farul, „Regele” i-a facut cadou finului Gigi Becali titlul in Liga 1. FCSB se poate distanta la sapte puncte fata de rivala Rapid, dupa ce giulestenii au fost…

- Ion Craciunescu s-a contrat in direct cu Mihai Rotaru. Fostul arbitru si patronul Universitatii Craiova au analizat mai multe faze litigioase din derby-ul Universitatea Craiova – Rapid 1-1. Craciunescu l-a ironizat pe Rotaru in timp ce milionarul isi exprima opinia in privinta unor posibile penalty-uri…