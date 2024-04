FCSB e la un punct de titlu, dupa Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1. Ardelenii i-au egalat pe olteni la puncte. Universitatea Craiova si CFR Cluj impart locurile 3 si 4, ambele avand cate 34 de puncte. Farul e pe 2, cu 35 de puncte. FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul […] The post FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul 2 devine teribila! Cum arata acum clasamentul in play-off appeared first on Antena Sport . Articolul FCSB e la un punct de titlu, lupta pentru locul 2 devine teribila! Cum arata acum clasamentul in play-off apare prima data in Money.ro .