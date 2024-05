Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 57 de persoane au murit si alte 373 sunt date disparute dupa ce ploi torentiale si inundatii au afectat, in aceasta saptamana, statul brazilian Rio Grande do Sul, scrie CNN, preluat de agenția News.ro. Potrivit postului TV Globo, sunt 55 de decese confirmate și șapte in investigare. Cel putin…

