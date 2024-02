Stiri pe aceeasi tema

- Omar El Kaddouri s-a descatușat dupa ce nu a mai fost titular de 9 luni și a marcat primul gol la CFR Cluj. Jucatorul din Maroc a vorbit despre partida din Banie. Partida dintre FCU Craiova și CFR Cluj a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Duelul din Banie a […] The post Omar El…

- Adrian Mititelu Jr a lansat un avertisment in miez de noapte pentru Giovanni Constanino. Fiul patronului de la FCU Craiova a rabufnit dupa infrangerea cu CFR Cluj, scor 1-3, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El Kaddouri a inscris primul…

- Adi Mutu a transmis un mesaj razboinic si anunta o lupta nebuna pentru castigarea Ligii 1. „Briliantul” a avut prima reactie dupa ce CFR Cluj a castigat meciul cu FCU Craiova, scor 3-1, din etapa a 26-a a Ligii 1. CFR Cluj a avut nevoie de 13 minute pentru a deschide scorul in Banie. El […] The post…

- Echipa CFR Cluj s-a impus sambata seara, in deplasare, scor 3-1, in fata formatiei FCU Craiova, intr-un meci al etapei a 26-a din Superliga, potrivit news.ro. Partida de la Craiova a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Aleksei Navalnii, pentru ca oaspetii sa deschida scorul in minutul…

- CFR Cluj a fost invinsa, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Rapid, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii. Golul a fost marcat de Djokovic, in minutul 9, scrie news.ro.In prima repriza, jocul a fost intrerupt aproximativ trei minute (din minutul 5) din…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- . Legenda clubului Steaua București a analizat șansele echipei din Gruia, care este, in momentul de fața, la 11 puncte de liderul FCSB. Adrian Mutu a devenit antrenorul „feroviarilor” dupa ce Andrea Mandorlini a fost dat afara. Italianul l-a enervat la culme pe Neluțu Varga dupa eșecul cu FC Botoșani,…

- CFR Cluj a invins in aceasta seara, cu un categopric 4-0, in ”derby de Cluj”, pe rivala sa, ”U” Cluj. Golurile ceferiștilor au fost reușite de Muhar (2), Birligea (41) și Otele (77, 87). Dupa ce au invins și in meciul tur, cu 4-3 pe Cluj Arena, concluzia confruntarilor celor doua echipe clujene pare…