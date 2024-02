Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu a avut un discurs sincer dupa Otelul – CFR Cluj 2-2 si a recunoscut ca FCSB are prima sansa la titlu. Adrian Mutu a fost extrem de suparat dupa remiza de la Galati pentru ca echipa sa nu a gestionat cum trebuie finalul meciului. Ardelenii au fost egalati in minutul 90+6, iar FCSB […] The…

- Daniel Birligea a declarat ca il ajuta mult faptul ca este antrenat de Adrian Mutu, un fost mare atacant, dupa ce CFR Cluj a invins-o pe Dinamo, scor 4-0, in runda #27 din Superliga. Dupa o prima parte echilibrata, CFR s-a dezlanțuit dupa pauza și a invins cu un drastic 4-0. Dupa acest meci, CFR se…

- Gigi Becali a lansat o serie de ironii pentru parcursul perfect al Rapidului din 2024. Becali a adus din nou in discutie conceptul de „omenie” in fotbalul romanesc. Gigi Becali a spus ca nu ii mai vrea pe cei de la Hermannstadt in playoff si ca ii prefera pe cei de la Sepsi, Otelul sau […] The post…

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Un celebru milionar roman a divortat in secret de sotia sa mai tanara cu 20 de ani. Este vorba de Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al celor de la CFR Cluj. Divort soc in lumea milionarilor din Romania. Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, a divortat in secret de sotia sa, […] The post…

- CFR Cluj s-a impus dramatic pe terenul Petrolului, 2-1, la capatul uneia dintre cele mai intrigante partide ale sezonului. Mijlocașul Kader Keita a declarat ca este fericit ca are ocazia sa lucreze cu Adrian Mutu. Ciprian Deac a adus golul victoriei in prelungiri, intr-un final in care „gazarii” au…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…

- . Legenda clubului Steaua București a analizat șansele echipei din Gruia, care este, in momentul de fața, la 11 puncte de liderul FCSB. Adrian Mutu a devenit antrenorul „feroviarilor” dupa ce Andrea Mandorlini a fost dat afara. Italianul l-a enervat la culme pe Neluțu Varga dupa eșecul cu FC Botoșani,…