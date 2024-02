Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman a venit in Giulesti, acolo unde a evoluat ca jucator, in tricoul Rapidului. Iata marturisirea lui Dani Coman dupa ce Hermannstadt a fost invinsa de Rapid. Dani Coman s-a aratat multumit de evolutia echipei sale, chiar daca Hermannstadt a pierdut cu 2-0 cu Rapid. „Sunt sentimente ciudate pe…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Adrian Mititelu a fost implicat intr-un scandal imens. Patronul de la FCU Craiova a avut un conflict cu unul dintre apropiații clubului. Totul s-a intamplat chiar in fața biroului lui Mititelu. Acesta i-a reproșat unui barbat ca i-a jignit fiul, pe rețelele de socializare, iar aceasta conversație a…

- Dani Coman vrea sa devina presedintele LPF!. Presedintele celor de la FC Hermannstadt are planuri marete in viitor si vrea sa contribuie la dezvoltarea si cresterea nivelului fotbalului romanesc. Gino Iorgulescu, actualul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a castigat in 2022 un nou mandat,…

- Un celebru milionar roman a divortat in secret de sotia sa mai tanara cu 20 de ani. Este vorba de Arpad Paszkany (52 de ani), fostul patron al celor de la CFR Cluj. Divort soc in lumea milionarilor din Romania. Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, a divortat in secret de sotia sa, […] The post…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Scandal in Giulesti dupa ce Rapid a fost eliminata din Cupa Romaniei. Fanii giulesteni au luat foc dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj si a parasit pentru al doilea an consecutiv Cupa Romaniei inca din faza grupelor. Fanii giulesteni nu au suportat esecul…