- Ciprian Deac a fost „la pamant”, dupa ce CFR Cluj a fost egalata de Otelul in prelungiri. Acesta a transmis ca trupa lui Adrian Mutu a cedat doua puncte, fiind de parere ca a fost o greseala colectiva la penalty-ul comis de Muhar, in minutul 90+4. CFR Cluj a remizat pe terenul celor de Otelul, […] The…

- Ianis Stoica a facut dezvaluiri dupa despartirea cu scandal de U Cluj. Ianis Stoica a declarat dupa meciul pierdut de Hermannstadt cu Rapid, cu 2-0, ca a avut motivele lui. Nelutu Sabau a fost deranjat de modul in care s-a despartit Ianis Stoica de U Cluj. Nelutu Sabau spunea ca U Cluj l-a platit mai…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Adrian Mutu, antrenorul CFR-ului, nu este de acord cu cei care dupa 0-1 cu Rapid au criticat lentoarea cu care au acționat jucatorii sai. CFR Cluj a pierdut derby-ul feroviarilor, cu Rapid (0-1), iar unul dintre reproșurile facute de analiștii TV a fost ca formația din Gruia s-a mișcat lent. Prin studiouri…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in Gruia, și a devenit principala urmaritoare a liderului FCSB. Cristiano Bergodi, antrenorul gruparii giuleștene, a fost mai fericit ca niciodata. Cristiano Bergodi are un start perfect de an 2024. Rapid a caștigat toate cele 4 meciuri jucate, iar antrenorul…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Adrian Mutu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca FC Rapid, adversara din partida de sambata, este o formatie periculoasa, insa a subliniat ca isi doreste foarte mult sa castige pentru a avea continuitate in rezultate si a reduce distanta din clasament…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Ilie Dumitrescu a oferit un verdict, dupa debutul lui Adrian Mutu la CFR Cluj. Fostul international a declarat ca antrenorul si-a pus imediat amprenta la formatia din Gruia, dat fiind faptul ca a schimbat sistemul de joc inca de la primul meci. De asemenea, „Mister” a avut doar cuvinte de lauda la adresa…