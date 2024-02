Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Ovidiu Sabau a sarit in apararea lui Tavi Popescu, dupa ce s-a cerut eliminarea lui in U Cluj – FCSB. Antrenorul „sepcilor rosii” a comentat faza in care tanarul ros-albastrilor a fost foarte aproape de a fi eliminat pe Cluj Arena. Tavi Popescu l-a lovit cu cotul pe Masoero in prima repriza a partidei…

- Marius Sumudica a dezvaluit ca fost sunat de Edi Iordanescu pentru a discuta despre jucatorii romani de la Gaziantep, dar si despre problemele medicale pe care le-au avut cei doi antrenori. Ca si Sumudica, selectionerul Romaniei a avut gripa si nu a putut sa mearga la tragerea la sorti a grupelor UEFA…

- Luis Enrique a rabufnit inaintea meciului cu Brest din Cupa Frantei. Antrenorul lui PSG a fost deranjat la conferinta de presa premergatoare partidei din optimile Cupei Frantei de o intrebare pusa de jurnalistii francezi. Spaniolul a fost intrebat de ce formatia de pe Parc des Princes nu joaca mai mult…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- Zeljko Kopic nu si-a pierdut speranta, dupa Dinamo – Rapid 1-2. Antrenorul „cainilor” a vorbit la finalul derby-ului de pe Arena Nationala, castigat in mod dramatic de echipa lui Cristiano Bergodi, cu un gol marcat de Burmaz in minutul 90. Dinamo a facut o partida buna pe Arena Nationala, dar nu a reusit…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- Cristiano Bergodi a prins curaj si le-a avertizat pe rivale dupa Farul – Rapid, scor 0-0, in etapa a 21-a a Ligii 1. Antrenorul giulestenilor este multumit de punctul obtinut in deplasarea cu campioana Romaniei si le-a transmis fanilor ca, dupa reluarea campionatului, esta gata sa lanseze un asalt total…

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…