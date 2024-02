Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Dani Coman a venit in Giulesti, acolo unde a evoluat ca jucator, in tricoul Rapidului. Iata marturisirea lui Dani Coman dupa ce Hermannstadt a fost invinsa de Rapid. Dani Coman s-a aratat multumit de evolutia echipei sale, chiar daca Hermannstadt a pierdut cu 2-0 cu Rapid. „Sunt sentimente ciudate pe…

- Ilie Dumitrescu a fost dat pe spate de Rapid dupa 2-0 cu Hermannstadt. „Mister” este de parere ca echipa lui Cristiano Bergodi a facut un meci excelent, in duelul cu sibienii lui Marius Maldarașanu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Partida…

- Mihai Stoica a dezvaluit singura echipa pe care FCSB trebuie sa o evite in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este mai aproape ca niciodata sa castige primul titlu dupa o pauza de 9 ani si sa ajunga in preliminariile Ligii Campionilor. FCSB este lider in Liga 1, cu 9 puncte peste CFR Cluj si Rapid.…

- Mihai Stoica a avut o reactie vehementa in scandalul declansat de derapajul rasist al lui Dorinel Munteanu. Oficialul FCSB-ului crede ca antrenorul Otelului a avut o exprimare nefericita. Mihai Stoica a amintit de declaratia lui Alexandru Albu, care a spus ca e de etnie roma si ca simte ca are o chimie…

- A fost sarbatoare in Giulesti, dupa Dinamo – Rapid 1-2! Echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus in mod dramatic in derby-ul de pe Arena Nationala, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat de Burmaz in minutul 90. Rapid a jucat fara fanii sai pe Arena Nationala, dupa ce galeria giulestenilor a boicotat…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- Scandal in Giulesti dupa ce Rapid a fost eliminata din Cupa Romaniei. Fanii giulesteni au luat foc dupa eliminarea din Cupa Romaniei. Rapid a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj si a parasit pentru al doilea an consecutiv Cupa Romaniei inca din faza grupelor. Fanii giulesteni nu au suportat esecul…