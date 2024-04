Cristiano Bergodi a facut o criza de nervi, dupa Rapid – Sepsi 0-1. Antrenorul giulestenilor si-a iesit din minti si s-a contrat in termeni duri cu un jurnalist prezent la conferinta de presa. Italianul i-a adus aminte acestuia ca a reusit sa obtina rezultate bune, chiar si cu mai multi jucatori accidentati, la finalul anului […] The post Cristiano Bergodi, criza de nervi dupa Rapid – Sepsi 0-1! Intrebarea care l-a scos din minti: „Nu ma inveti tu fotbal!” appeared first on Antena Sport . Articolul Cristiano Bergodi, criza de nervi dupa Rapid – Sepsi 0-1! Intrebarea care l-a scos din minti: „Nu…