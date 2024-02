Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu isi doreste ca Dinamo sa ramana in Liga 1. Patronul lui FCU Craiova a prezis ca „ros-albii” vor fi greu de batut in doi-trei ani. FCU Craiova a invins-o pe Dinamo cu 2-1 si a facut ca „ros-albii” sa ocupe ultimul loc in Liga 1. Dinamo a devenit lanterna clasamentului dupa ce FC […] The…

- Fanii lui FCU Craiova au aprins torte si au facut show la ultimul antrenament oficial inaintea derby-ului cu Dinamo, din etapa a 24-a a Ligii 1, care va fi vineri, de la ora 20:00, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oltenii lui Mititelu sunt neinvinsi in ultimele cinci meciuri cu „cainii” si isi doresc sa…

- Adevaratul motiv pentru care Gigi Becali il vinde „la reducere” pe Andrea Compagno a fost dezvaluit de Mihai Stoica. Italianul nu a facut deplasarea cu echipa la Craiova, acolo unde FCSB a castigat cu 3-0 derby-ul cu Universitatea. Gigi Becali i-a platit lui Adrian Mititelu in 2022 suma de 1.500.000…

- Cum arata clasamentul dupa Universitatea Craiova – FCSB 0-3 si programul primelor 3 clasate pana la finalul sezonului regular. FCSB a ramas la 11 puncte distanta de locul al doilea, dupa victoria categorica din derby-ul cu Universitatea Craiova. Rapid a castigat si ea derby-ul cu Dinamo si a urcat pe…

- Zeljko Kopic nu si-a pierdut speranta, dupa Dinamo – Rapid 1-2. Antrenorul „cainilor” a vorbit la finalul derby-ului de pe Arena Nationala, castigat in mod dramatic de echipa lui Cristiano Bergodi, cu un gol marcat de Burmaz in minutul 90. Dinamo a facut o partida buna pe Arena Nationala, dar nu a reusit…

- Mihai Stoica si-a ales favorita in Dinamo – Rapid cu zambetul pe buze. Presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB a prefatat derby-ul de sambata de pe Arena Nationala. Oficialul ros-albastrilor nu s-a ferit sa anunte ca s-ar bucura daca echipa pregatita de Zeljko Kopic se va impune. Motivul…

- Daniel Pancu a facut un anunt fenomenal despre viitorul lui Mircea Lucescu. Selectionerul Romaniei U21 a dezvaluit ca „Il Luce” isi pregateste revenirea pe banca. „Va antrena in continuare”, a precizat atacantul de legenda al Rapidului. Cei doi au colaborat la titlul castigat de giulesteni in 1999.…

- CS Universitatea Craiova a invins-o cu 1-0 pe Dinamo, in runda cu numarul 16 din Superliga. „Cainii” tocmai au bifat a 10-a etapa fara victorie in Liga 1. Și ramane inghețata pe loc retrogradabil. Ultimul succes al lui Dinamo in primul eșalon a fost pe 19 august, cu Voluntari, 3-2, in deplasare. ...