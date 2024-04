Stiri pe aceeasi tema

- Accidentarile incep sa șubrezeasca deja lotul Romaniei. Dupa, Vladimir Screciu și George Pușcaș, aseara, mijlocașul Olimpiu Moruțan (24 ani) a parasit pe targa terenul, pe finalul meciului lui Ankaragucu cu Besiktaș. Vestea a venit ca un șoc pentru selecționerul Romaniei. Surse federale susțin ca Edward…

- A fost o bucurie nebuna dupa ce Inter a caștigat titlul in Serie A! Sarbatoarea de pe „Giuseppe Meazza” a fost imensa, mai ales pentru ca echipa lui Inzaghi a caștgiat titlul dupa un meci cu marea rivala, AC Milan. Partida dintre AC Milan și Inter Milano s-a incheiat cu scorul de 0-2! Partida care […]…

- Imaginile care au starnit controverse uriase in derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse in prima repriza de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape sa inscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator. Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti…

- Mesajul superb postat de Ioana, soția lui Florinel Coman, in ziua in care vedeta lui Gigi Becali a implinit 26 de ani. Frumoasa femeie a facut o postare pe rețelele de socializare, in care a scris frumoasele cuvinte. Florinel Coman a implinit 26 de ani pe 10 aprilie. „Mbappe” are parte de un sezon de…

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…

- Florin Manea a venit cu un verdict clar despre sansele lui Radu Dragusin de a fi convocat la EURO 2024. Agentul fundasului de 22 de ani nu se teme ca Edi Iordanescu l-ar putea lasa acasa pe cel mai scump jucatori roman din istorie. Transferat in urma cu o luna si jumatate de Tottenham de […] The post…

- Cristiano Bergodi viseaza sa devina selectionerul Romaniei. Antrenorul celor de la Rapid a declarat ca nu ar refuza sa ii pregateasca pe „tricolori”, marturisind ca o astfel de provocare ar reprezenta „cireasa de pe tort”, dupa cei 24 de ani in care a antrenat. Cristiano Bergodi o antreneaza pe Rapid…

- Marius Sumudica a dezvaluit ca fost sunat de Edi Iordanescu pentru a discuta despre jucatorii romani de la Gaziantep, dar si despre problemele medicale pe care le-au avut cei doi antrenori. Ca si Sumudica, selectionerul Romaniei a avut gripa si nu a putut sa mearga la tragerea la sorti a grupelor UEFA…