Angajatorii europeni ofera 240 locuri de munca romanilor, prin intermediul EURES Romania. Contractele sunt pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, vineri, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM). Job-uri pentru romani in Europa! Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda – 113 posturi (vopsitor pentru tratarea industriala a suprafetelor, muncitor necalificat in […]