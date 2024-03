EURES are disponibile 286 de locuri de muncă pentru românii care doresc să lucreze în Europa Conform informațiilor furnizate marți de catre Agenția Municipala pentru Ocuparea Forței de Munca București (ANOFM), angajatorii europeni ofera prin intermediul EURES Romania un total de 286 de locuri de munca, cu contracte pe perioada determinata sau nedeterminata. Cele mai multe oportunitați de angajare sunt disponibile in Finlanda, cu 80 de posturi pentru muncitori necalificați in agricultura, inclusiv pentru culegatori de fructe și legume sau mașiniști CNC. Spania urmeaza, oferind 66 de posturi pentru lucratori in agricultura, cu sarcini precum culesul de fructe roșii, șofer autocamion sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se fac din nou angajari in strainatate. Angajatorii europeni ofera, prin intermediul EURES Romania, 286 locuri de joburi, cu contract pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, marti, ANOFM. Cele mai multe joburi disponibile sunt in Finlanda – 80 de posturi pentru muncitor necalificat…

- In perioada 2022-2023, datoria externa bruta Romaniei a crescut cu 17%, adica cu suma de 25 de miliarde de euro. Acest lucru inseamna ca la inceputul anului 2023 fiecare roman in viata avea o datorie facuta de stat in contul sau de 8.815 euro.Datele guvernamentale oficiale arata ca pe parcursul anului…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 221 locuri de munca vacante in : Austria – 5 locuri: tehnician productie; Danemarca – 5 locuri: tehnician industrial;Norvegia – 53 locuri : bucatar; supraveghetor ferma; muncitor acvacultura; Spania – 50 locuri:…

- Google, parte a grupului Alphabet, este data in judecata pentru de 2,1 miliarde de euro (2,3 miliarde de dolari) de catre 32 de grupuri media, inclusiv Axel Springer si Schibsted, acestea sustinand ca au suferit pierderi din cauza practicilor companiei in publicitatea digitala, transmite Reuters, scrie…

- Avem locuri de munca disponibile prin rețeaua EURES Romania in Uniunea Europeana, in total angajatorii europeni oferind un numar de 209 locuri de munca. Pentru Norvegia avem 51 de posturi (supraveghetor ferma, muncitor acvacultura), Spania – 50 de posturi (lucrator in agricultura – cules fructe rosii),…

- Prin intermediul rețelei EURES Romania, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, nu mai puțin de 209 locuri de munca vacante. Astfel Norvegia ofera 51 de locuri de munca pentru muncitor acvacultura, supraveghetor ferma, in Spania sunt 50 de locuri de munca pentru recoltare fructe rosii, Finlanda…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier in Uniunea Europeana si zona euro a scazut in trimestrul al treilea al anului trecut pana la 2,8% din PIB, de la un nivel de 3% din PIB in trimestrul al doilea, iar cea mai mare reducere a fost inregistrata de Romania, potrivit cifrelor publicate ieri de Eurostat…