Românii sunt ultimii la la plata pe ora de muncă. Cu cât se plătește în alte țări In ceea ce privește plata pe ora, romanii ocupa ultimul loc in Europa, cu un cost de munca pe ora de aproximativ trei ori mai mic decat media Uniunii Europene. In timp ce costurile cu forța de munca au crescut in UE cu 5,3% in ultimul an, statele din Europa de Est au inregistrat creșteri și mai accentuate decat media europeana. Cu toate acestea, romanii raman sa fie platiți mai puțin in comparație cu alte țari europene. Media UE este 31.80 euro pe ora In detaliu, costul mediu orar al muncii in UE a fost de 31,80 euro anul trecut, in timp ce in Romania acesta a fost de doar 11 euro pe ora. Statele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

