Banca Mondială a atras angajamente de peste 11 miliarde de dolari pentru combaterea crizelor climatice şi globale Contributiile voluntare, anuntate la reuniunile de primavara ale Bancii Mondiale si ale Fondului Monetar International de la Washington, reprezinta cea mai mare imbunatatire unica a bilantului Bancii Mondiale de cand SUA si alti actionari si-au extins misiunea dincolo de combaterea saraciei, in 2022. In aprilie 2023, actionarii Bancii Mondiale au sustinut o crestere a raportului de levier al bancii, pentru a creste capacitatea de creditare cu aproximativ 40 de miliarde de dolari pe parcursul a 10 ani, si au extins garantiile bilaterale pentru a debloca o finantare de inca 10 miliarde de dolari.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

