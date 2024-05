Stiri pe aceeasi tema

- SUFLETIȘTI… Gest de omenie, facut de doi frați agricultori din Falciu, Titinel și Gelu Profirel Ursu. Aceștia vor imparți in comunitatea lor peste 2000 de cozonaci gustoși de la Boromir batranilor fara ajutor și cu venituri mici, dar și copiilor ale caror familii nu iși permit sa le puna pe masa un…

- O femeie din Texas a fost gasita omorata in bataie, in dulapul din dormitor, dupa ce ar fi cazut victima furiei iubitului ei, cu care avea o relație de 6 ani. Poliția din Dallas a primit un telefon in urma cu o saptamana, fiind anunțata ca intr-un apartament din oraș a avut loc o crima. […] Articolul…

- Imagini impresionante au fost surprinse langa Roma. Doua mașini au fost inghițite de o groapa, iar una dintre ele este o Dacie. Locatarii ingroziți au surprins scena in direct. Gaura de 10 metri lațime și 10 metri adancime s-a format din senin, in timpul nopții. Poliția locala a inchis strada, aflata…

- Evgheni Putin, varul președintelui rus Vladimir Putin, a murit, scrie presa din Rusia. Acesta implinise 91 de ani la sfarșitul lunii februarie. Acesta a fost inmormantat pe 10 martie. Evgheni Putin a lucrat mult timp ca urolog in Ivanovo. Mai tarziu s-a mutat in Suzdal. Potrivit Nexta, fiul lui Evgheni…

- O adolescenta de doar 14 ani, din Vaslui, a fost gasita, duminica noaptea, in stare de inconștiența pe peronul garii din oraș. Fata fugise ziua dintr-un centru de plasament, impreuna cu doua colege. Toate trei au consumat bauturi alcoolice, insa doar uneia i s-a facut rau, foarte probabil pentru ca…

- NEINȚELEGERI… Un tanar in varsta de 28 de ani, din satul Copaceana, comuna Falciu, a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Vaslui, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit in spate cu o secure. Barbatul era angajat la o firma de construcții, iar in momentul atacului lucra la o rigola din comuna…

- GRAV… Un incendiu de proporții a avut loc, ieri dimineața, in localitatea Moara Domneasca, comuna Valeni. Din cauza unui scurtcircuit produs la un tablou electric situat intr-un garaj, s-au aprins materialele plastice din apropiere. Focul a cuprins apoi o camera tehnica, garajul și acoperișul unei case…

- CAUTATA… Doina Nica, femeia de 51 ani din Pungești, data disparuta in luna august 2023, este in continuare de negasit. Familia o cauta zilnic in speranța ca ii vor da de urma. Potrivit unui vecin, femeia a fost vazuta ultima oara urcandu-se intr-o mașina alba. Ramona, una dintre fiicele acesteia, crede…